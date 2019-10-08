قناة “الإخبارية” تعلن تعيين مديرين جدد.. والأميرة غادة آل سعود رئيسةً لوحدة المتابعة...

أعلنت قناة الإخبارية، اليوم الإثنين، عن تعيين قيادات جديدة في طاقمها التحريري، بينهم سيدة. وأصدر مدير عام القناة، فارس بن حزام، قراراً بتعيين ماهر محمد القضيب مديراً لإدارة الأخبار، ومقبل لافي السلمي مدير لإدارة الاقتصاد، وزهران عبد الرحمن الزهراني مديراً للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية. وشملت القرارات تعيين الأميرة غادة بنت عبد الله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية، فيما كُلف محمد سلمان الحربي بإدارة الإعلام الجديد، وحامد محمد العتيبي بإدارة القسم الرياضي، وعبدالرحمن صالح الدويس رئيساً لقسم الجودة.

كما أصدر مدير عام القناة، بحسب البيان الصادر اليوم، قراراً بتعيين أحمد محمد آل شرهان رئيساً لتحرير أخبار القناة السعودية. وأوضحت قناة الإخبارية أن التعيينات الجديدة تأتي لاستكمال الطاقمين الإداري والتحريري، لتسيير شؤون العمل والإنتاج، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من شؤون الأخبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون.