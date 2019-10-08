شاهد.. عمرو دياب يطرح برومو حفل العقبة

طرح النجم الكبير عمرو دياب برومو حفل العقبة بالأردن وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. ويشار إلى أن الهضبة أحيا حفلة غنائية في مدينة العقبة بالأردن في وسط حضور كبير من الجمهور.

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