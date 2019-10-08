بالصورة.. سوما تنعى طلعت زكريا

نعت الفنانة سوما الفنان الراحل طلعت زكريا الذى وافته المنية صباح يوم عن عمر ينايز 58 عامًا.
وقالت "سوما" عبر حسابها على موقع
يذكر أن آخر ظهور للفنان طلعت زكريا كان في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد "ابنة زوجته" وأحمد فهمي، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة بحضور أسرته وعدد كبير من نجوم الفن.
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