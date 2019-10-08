فيديو.. طلعت زكريا يروي تفاصيل غيبوبته ورحلة العودة من الموت

روى النجم طلعت زكريا تفاصيل غيبيوته وأهم تفاصيل رحلة مرضه، وجاء ذلك أثناء لقاءه في برنامج بيت العائلة، المذاع على قناة النهار.
وعلق طلعت قائلًا: "أنا فضلت في الغيبوبة لمدة أكثر من شهرين، وهي فترة طويلة جدًا، كما فقدت الكثير من الوزن".
يذكر أن الفنان الراحل طلعت زكريا شارك في العديد من الأفلام على مدار مسيرته الفنية ومن أبرز أعماله: "طباخ الريس"، "التجربة الدينماركية"، "سيد العاطفي"، "حليمو اسطورة الشواطئ".
يذكر أن النجم طلعت زكريا وُلد في 29 مارس 1960،في الإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، اشتهر بطباخ الرئيس وهو نفس الاسم لأشهر أفلامه والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، إلا أنه رحل عن عالمنا عن ظهر اليوم، عمر يناهز الـ 58 عامًا، بعد صراع مع المرض.
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