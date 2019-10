ريا أبي راشد.. مقدمة برامج عالمية تتربع على عرش السوشيال

تصدرت مقدمة البرامج المشهورة ريا أبي راشد، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية بعد نشرها عدد من الصور على موقع "إنستجرام".

وظهرت ريا، في صورة جديدة بإطلالة جريئة فى مهرجان لندن للأفلام.



وعلقت ريا أبي راشد على الصورة قائلة: ": So grateful that tonight's carpet is only a drive away from my house :)".



وأرفقت ريا مع التعليق على الصورة، هاشتاج المهرجان #LondonFilmFestival.



ونالت الصورة على إعجاب الجماهير منبهرين بجمال ريا و أناقتها، ونشرت الفنانة، صورة جديدة لها برفقة مجموعة من الفنانين والفنانات على

وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة أنيقة، وارتدت فستانا قصيرا كاروهات باللون الزيتي، وبأكمام طويلة، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود، وحملت بورتوفيه باللون الأسود ومشغول بالذهبى.

وقامت ريا أبي راشد برفع شعرها بطريقة الكعكة، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية التى تبرز عيونها والرموش السوداء، وأحمر شفاه باللون الأحمر.



وظهرت ريا أبي راشد في صورة أخرى، برفقة الفنانة يسرا باطلالة جريئة من مهرجان الجونة السينمائى الذى أقيم مؤخرًا.

وعلقت أبي راشد، على الصورة قائلة: "عودة مع واحدة الوحيدة هي كل شيء".

كما نشرت ريا مقطع فيديو لمداعبة لطيفة، بينها وبين طفلتها، والفيديو أظهر ريا وهي تلعب مع ابنتها "لولا" لعبة الاختفاء، وكانت الطفلة الصغيرة مختئبة داخل فستانها.

وظلت تمازحها، وتبحث عنها قائلة باللغة الإنجليزية: "أين لولا؟ لا ‏أراها، هل هي هنا؟ أم هناك؟".

وعلقت الإعلامية على الفيديو قائلة: "لقد جاء الهالوين باكرًا بعض الشيء".‏



يذكر أن ريا أبي راشد، شاركت فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم.

وتقدم ريا أبي راشد، تقدم برنامج "سكووب‎" Scoop ‎الذي حاورت فيه مشاهير هوليوود، مثل ‏نيكول ‏كيدمان ‏وتوم هانكس وجيم ‏كاري، ويعرض على قناة‎ MBC2.‎.