إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ينعى الفنان طلعت زكريا

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الفنان الكبير طلعت زكريا، الذي وافته المنية منذ قليل، بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية في السينما و المسرح

و الدراما التلفزيونية، استطاع من خلالها رسم البسمة على وجوه جمهوره بمصر و العالم العربي.

ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻃﻠﻌﺖ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻭﻟﺪ ﻋﺎﻡ 1960 ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻭﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2007

أﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎﺏ ﺣﺎﺩ ﻓﻲ أحد ﺷﺮﺍﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺦ ﻣﻤﺎ ﺃﺩى ﺇلى ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺑﻐﻴﺒﻮﺑﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻌﺎﻓى ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘًﺎ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒﺎﺥ ،ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ، ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺣﺮﺍﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻲ ﺟﻲ ﺗﻮ، ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻟﻴﻠﺔ ،ﺯﻓﺎﻑ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ، ﺑﺎﺑﺎ ﺟﺎﺏ ﻣﻮﺯ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﺓ.