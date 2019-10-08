نعى الزعيم عادل إمام الفنان الراحل طلعت زكريا الذى وافته المنية منذ قليل بعد تعرضه إلى أزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.
وكتب الزعيم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلًا:"إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله في الفنان العظيم طلعت زكريا".
ويشار إلى أن آخر ظهور للفنان طلعت زكريا كان في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد "ابنة زوجته" وأحمد فهمي، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة بحضور أسرته وعدد كبير من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الزعيم عادل إمام ينعى طلعت زكريا بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.