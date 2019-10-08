شاهد.. الزعيم عادل إمام ينعى طلعت زكريا بكلمات مؤثرة

نعى الزعيم عادل إمام الفنان الراحل طلعت زكريا الذى وافته المنية منذ قليل بعد تعرضه إلى أزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكتب الزعيم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلًا:"إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله في الفنان العظيم طلعت زكريا".

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ويشار إلى أن آخر ظهور للفنان طلعت زكريا كان في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد "ابنة زوجته" وأحمد فهمي، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة بحضور أسرته وعدد كبير من نجوم الفن.