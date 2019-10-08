بالصور.. نجوم الفن ينعون طلعت زكريا بكلمات مؤثرة

نعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني النجم الراحل طلعت زكريا، الذي وافته المنية في ظهر اليوم، عن عمر ناهز الـ 58 عامًا، وذلك عبد صراع طويل مع المرض.

وجاء في المقدمة النجم كريم عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معرب عن حزنه قائلًا: "وداعاً الأخ والصديق الغالي الفنان الكبير طلعت زكريا ، خالص العزاء لاسرته ولجمهوره .. البقاء لله".

ونعى أيضًا الفنان سليمان عيد الفنان الراحل طلعت زكريا بكلمات مؤثرة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "الله يرحمك ياطلعت ياحبيبى رغم السنين إللى عانيت فيها من المرض بس عمر الضحكه مافارقت

وشك وده كله فى ميزان حسناتك ربنا يرحمك ويغفرلك وفى الجنه ان شاء الله".

ونعت الفنانة دنيا عبد العزيز النجم طلعت زكريا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "

الله يرحمك ، الغالين بيروحوا ، الصبر من عندك يارب".

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ونعت الفنانة منة فضالي الفنان القدير طلعت زكريا قائلة: "لا حول ولا قوه الا بالله حتوحشني يا استاذ ربنا يرحمك برحمته ان لله وان اليه راجعون الفنان

الخلوق طلعت زكريا في ذمه الله".

ونعى الفنان القدير سيد رجب الفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "رحمة الله على الفنان طلعت زكريا".

كما نعته الفنانة جنات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "انا لله وانا اليه راجعون لله ما اعطى ولله ما اخذ الانسان الجميل جدا طلعت زكريا فى ذمه الخالق.. ربنا يرحمه ويغفر له ويوسع مدخله ويغسله.. بالثلج والماء والبرد وينقه من الذنوب والخطايا.. كما ينقى الثوب الابيض من الدنس.. اللهم امين يارب العالمين".

وجاء في آخر القائمة النجمة نيكول سابا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "البقاء لله في الفنان طلعت زكريا اسكنه الله فسيح جناته".