بالصور.. نجوم الفن ينعون طلعت زكريا بكلمات مؤثرة

الله يرحمك ياطلعت ياحبيبى رغم السنين إللى عانيت فيها من المرض بس عمر الضحكه مافارقت وشك وده كله فى ميزان حسناتك ربنا يرحمك ويغفرلك وفى الجنه ان شاء الله