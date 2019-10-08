صافيناز تعزي طلعت زكريا بطباخ الريس

نعت الفنانة الاستعراضية صافينار الفنان الراحل طلعت زكريا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وعلقت قائلة: "وداعًا طباخ الريس". يذكر أن آخر ظهور للفنان طلعت زكريا كان في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد "ابنة زوجته" وأحمد فهمي، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة بحضور أسرته وعدد كبير من نجوم الفن. الفنانة هنا الزاهد "ابنة زوجته" وأحمد فهمي، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة بحضور أسرته وعدد كبير من نجوم الفن.

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