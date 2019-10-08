وزير الثقافة تنعى الفنان طلعت زكريا

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وجميع القطاعات، الفنان طلعت زكريا الذي غيبه الموت عصر اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ58 عامًا.
قالت عبدالدايم، إن الحياة الفنية فقدت أحد صناعالبسمة في مصر والوطن العربي والذي نجح في أداء أدواره بتلقائية فريدة جذبت قلوب الجمهور.
يذكر أن طلعت زكريا ولد عام 1960 في الأسكندرية، وفي سبتمبر 2007أصيب بإلتهاب حاد في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقًا، وله العديد من الأعمال الناجحة منها طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز، وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة.
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