ميرنا وليد - بيروت - استغربت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ ممن يسألها دائماً عن جديدها الدرامي، مبدية تحفظها على هذا السؤال.

وعبّرت مرتجى في حديث خاص لموقع "الفن" قائلة: "كيف سيكون عندي جديد ولا يوجد سوى مسلسلين سوريين يصوران الآن فقط؟ وقد اعتذرت عن أحدهما، هناك جمود درامي غريب والوضع غير طبيعي، ولذلك السؤال غريب نوعاً ما".

وأضافت: "ربما لا تعيش ​الدراما السورية​ أفضل أيامها، وبالتالي ينعكس ذلك علينا، ولذلك ترانا جالسين في المنزل ننتظر فرج الله علينا وعلى درامانا".

ويشار إلى أن مسلسل "​ميادة وولادا​" بدأ عرضه منذ أيام وهو من بطولة شكران مرتجى، وقد أطلت خلال رمضان الماضي بعملين هما "ترجمان الأشواق" و"سلاسل ذهب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - شكران مرتجى: لا تسألوني عن جديدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.