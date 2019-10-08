ميرنا وليد - بيروت - حسناً فعلت قناتا LBCI وMTV في دورة برامجهما الجديدة، بتغيير أوقات عرض برنامج Fi-Male والذي تقدّمه الإعلامية ​كارلا حداد​ عبر LBCI، فأصبح مساء الجمعة، وبرنامج "هيك منغني" الذي تقدّمه الفنانة ​مايا دياب​ عبر MTV، وأصبح مساء السبت، وبذلك تتوقف التكهنات والحملات المباشرة وغير المباشرة التي تشن عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وغيرها من الخلافات والمقارنات بين حداد ودياب، والتي لا تمت للواقع بصلة، وخصوصاً أن هناك إختلافاً كبيراً بينهما إن كان من جهة فكرة البرنامجين، وإن كان من جهة أن حداد هي مقدّمة برامج وليست فنانة، أما دياب فهي فنانة، ولذلك المقارنة ليست في مكانها الصحيح.

وهذا التغيير في أوقات عرض البرنامجين يصب في مصلحة المشاهد، الذي سيربح مشاهدتهما بوقتين مختلفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "LBCI" و"MTV" توقفان الحرب بين كارلا حداد ومايا دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.