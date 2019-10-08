ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية خاص الفن- هذه حقيقة خطوبة إليسا وناصيف زيتون إعتماد خورشيد تدخل المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية- بالصورة هيفا وهبي تكشف عن الإسم النهائي لفيلمها الجديد.. بالصورة خاص "الفن"- وفاء موصللي: "باب الحارة" إنتهى أحمد سعد يوضح حقيقة عودته لطليقته سمية الخشاب.. بالصورة خاص الفن- ماغي بو غصن تنفي هذا الخبر وتتحضر لمسلسل مع إيغل فيلمز المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": هذه حقيقة خطوبة إليسا وناصيف زيتون.. وهل عادت سمية الخشاب إلى أحمد سعد؟خاص الفن - شكران... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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