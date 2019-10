ليلي كولينز واعدت أجمل ممثلي هوليوود.. وعانت من إضطراب في الأكل بسبب طلاق والديها

ميرنا وليد - بيروت - ليلي جين كولينز هي ممثلة وعارضة أزياء وكاتبة بريطانية - أميركية، ولدت في 18 آذار/مارس عام 1989، وهي إبنة الموسيقي الإنجليزي ​فيل كولينز​والأميركية جيل تافيلمان.

عرفت الشهرة منذ صغرها، فكان أول دور لها في سن الثانية، ضمن سلسلة ​Growing Pains​.

طفولتها

كان جدها من جهة أمها مهاجراً يهودياً كندياً، إمتلك لسنوات عديدة متجراً لبيع الملابس الرجالية في بيفرلي هيلز ، كاليفورنيا. بعد طلاق والديها في عام 1996، عندما كانت في السابعة من عمرها، إنتقلت ​ليلي كولينز​ إلى لوس أنجلوس مع والدتها.

ليلي كولينز هي الأخت غير الشقيقة للموسيقي سيمون كولينز والممثلة جولي كولينز من زواج والدها الأول، ولديها شقيقان آخران من زواج والدها الثالث.



عانت من طلاق والديها ومن إضطراب في الأكل

تقول ليلي كولينز إنها لا تحب ان تكشف أي تفصيل عن حياتها الخاصة بسبب طلاق والدبها الذي أثر عليها في طفولتها، فلم تكن تتكلم عن علاقاتها، وكانت الصحافة تعرف فيها بسبب متابعتهم لاخبارها ومراقبتها.

وخلال تصويرها فيلم To the Bone تكلمت عن معاناتها من الاضطراب في الاكل خلال العشرينات من عمرها ما ساعدها على تجسيد الدور بشكل أفضل.

بدايتها

درست ليلي كولينز الصحافة الإذاعية في جامعة جنوب كاليفورنيا، وكتبت لمجلة Seventeen و Teen Vogue و The Los Angeles Times، وحصلت على جائزة أفضل عارضة أزياء في العالم من قبل مجلة Glamour في إسبانيا، بعد أن اختارتها شركة ​شانيل​ لارتداء أحد الفساتين في فندق Hotel de Crillon في عام 2007.

مسيرتها التمثيلية

في عام 2011 بدأت ليلي كولينز مسيرتها التمثيلية، ولعبت دوراً في فيلم Priest وفي Abduction، وMirror Mirror fantasy عام 2012، بدور ​Snow White​.

في عام 2013، حصلت على تقدير أوسع بعد تجسيدها دور كلاري فراي في الفيلم الخيالي The Mortal Instruments: City of Bones، الذي رشحت بسببه لجائزة Teen Choice Award for Choice Movie Actress - Action وجائزة MTV Movie Award.

وهي معروفة أيضا بأدوارها في الأفلام الكوميدية الرومانسية مثل Stuck in Love عام 2012، وThe English Teacher عام 2013، وLove Rosie عام 2014.

في عام 2016، فازت ليلي كولينز بجائزة نيو ​هوليوود​ السينمائية، وتم ترشيحها لجائزة ​غولدن غلوب​ كأفضل ممثلة. في عام 2017، اشاد بها النقاد في دورها بفيلم To the Bone، عندما تغلبت كولينز على نفسها وأدت دور شابة مصابة بالانوركسيا.

وقامت ببطولة فيلم Les Misérables، وفي عام 2019 ظهرت في Extremely Wicked، وShockingly Evil and Vile ، وفي Tolkien. وليلي كولينز مؤلفة أيضاً، ونشرت كتابها الأول Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me الذي صدر في عام 2017.

واعدت اجمل الممثلين واشهرهم في هوليوود

واعدت ليلي كولينز ممثل المشاهد الخطيرة ريلي هاربر، من آب/أغسطس 2009 حتى أيلول/سبتمبر 2010، وفي عام 2011 واعدت الممثل ​تايلور لوتنر​.

في عام 2012 أشيع أن ليلي كولينز خرجت عدة مرات، مع الممثل Chord Overstreet.

في أوائل عام 2012، دخلت في علاقة مع الممثل زاك إيفرون، وشوهدا وهما يمسكان بيدي بعضهما في ​ديزني لاند​ في عام 2013.

في عام 2014 ، بدأت ليلي كولينز في مواعدة جيمي كامبل باور، إنفصلا بعد عام لكن في عام 2015، عادا معاً وانفصلا مرة ثانية بعدها. وفي عام 2016 واعدت الممثلThomas Cocquerel، وفي العام نفسه أُشيع أنها دخلت في علاقة مع المصور مات إيستون.

في عام 2015 واعدت الممثل كريس إيفنز لفترة، ثم ​نيك جوناس​ في العام التالي.

في 20 آب/أغسطس عام 2019، أكدت ليلي كولينز أنها على علاقة بالمخرج ​تشارلي ماكدويل​، من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.