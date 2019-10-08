تراند اليوم : الحزن يصيب السوشيال ميديا بسبب طلعت زكريا .. ونجوم ينعون: مع السلامة ياأطيب قلب

كتبت – أميرة علي

رحل عن عالمنا منذ قليل النجم الكبير صاحب البهجة “طلعت زكريا ” عن عمر يناهز ال59 عاما إثر تعرضه لوعكة صحية دخل علي إثرها المستشفي .

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان طلت زكريا عبر حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عدد كبير من النجوم بعض الكلمات لوداع الفنان الراحل، الذي رحل عن عالمنا صباح الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري.

ونرصد في التقرير التاالي نجوم نعوا الراحل ” طلعت زكريا من بينهم :

نهال عنبر :

قالت الفنانة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، إن الفنان الراحل طلعت زكريا عانى من الالتهاب الرئوي.

وأضافت “عنبر”: “زكريا”، رحل منذ نصف ساعة تقريبًا بعدما توقفت جميع أجهزة الجسم عن العمل.

وتابعت: “دخلنا بيه المستشفى من أسبوع، بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد، ثم اكتشفنا أن الحالة الصحية تدهورت وأجهزة الجسم ارتبكت، من بينها الكبد والكلى”.

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ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا، إثر تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله المستشفى، حتى وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 59 عامًا.

وولد الفنان المصري طلعت زكريا في 29 مارس 1960، في الإسكندرية.

وشارك في بطولة عدد من الأفلام من بينها “حاحا وتفاحة وأبو علي، وسيد العاطفي، وحليمو أسطورة الشواطئ” وغيرها.

وقدم للمسرح مجموعة من المسرحيات من بينها” دوري مي فاصوليا وبابا جاب موز” وغيرها.

محمد هنيدي :

نعى الفنان محمد هنيدي، الفنان طلعت زكريا، الذي وافته المنية منذ قليل، اليوم الثلاثاء.

ونشر هنيدي صورة للفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، وعلق:” مع السلامة يا صاحبي، البقاء لله”.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله المستشفى.