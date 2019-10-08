شاهدوا.. ليلى اسكندر تثير ضجة كبيرة بفستانها الضيق والشفاف

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 06:55 مساءً - تحرص الفنانة ليلى إسكندر على ارتداء الملابس المححتشمة، وغالباً ما تضيف الى الفساتين بطانة تشوه التصميم وتجعله يبدو سيء وغير مرتب، وهذا ما قامت به مجدداً في حفلها الجديد.

واختارت الفنانة اللبنانية فستاناً انيقاً من مجموعة المصمم يوسف الجسمي باللون البيج وبدت فيه بغاية النحافة والجمال بتصميمه المميز الذي يمدح قوامها والتطريز الفضي الجميل على القماش، واستعرضت به رشاقتها وجمالها، الا ان البطانة القصيرة شوهت المنظر وافقدت الفستان قيمته.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى على المكياج السموكي القوي والالوان تلترابية الجميلة التي زادت من جمالها مع احمر شفاه باحدى درجات اللون الزهري وتركت شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها بحركة ويفي ناعمة.

يذكر انها ليست المرة الاولى التي تقع فيها اسكندر بالخطأ نفسه في تغيير الفستان، وغالباً ما تضيف البطانة ليبدو اكثر احتشاماً ويلائم حفلاتها في الخليج العربي إلا انها تضر باطلالتها وتجعلها تبدو أرخص وبقيمة أقل من الحقيقة.

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