موعد ومكان جنازة طلعت زكريا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان المصري طلعت زكريا عصر الثلاثاء 8 أكتوبر، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض.

الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، قال إنه من المقرر تشيع جنازة الفنان الراحل يوم الأربعاء 9 أكتوبر، عقب صلاة الظهر من مسجد العمرى بالعطارين بالإسكندرية.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد اعلنت وفاة الفنان طلعت زكريا، عن عمر يناهز 58 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

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وكان الفنان المصري طلعت زكريا قد تعرض لأزمة صحية شديدة مؤخرا، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

حالة الفنان المصري تدهورت مؤخرا، وهو ما دفع ابنه عمر وابنته الفنانة إيمي طلعت زكريا لمطالبة جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

إيمي كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “اللهم احفظ أبى بعينك التى لا تنام.. ربنا يشفيك يانور عينيه الرجاء الدعاء لابى بالشفاء يارب من فضلكم”.

كما كتب عمر: “برجاء الدعاء لأبي فضلا وليس أمرا، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما وألبسه ثوب الصحة والعافية يارب العالمين”.