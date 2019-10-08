كارينا كابور تنضم للنسخة الهندية من "Forrest jump"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد طرح العديد من الأسماء لنجمات بوليوود المرشحات لدور البطولة أمام عامر خان في النسخة الهندية من فيلم هوليوود "Forrest jump" تم الاستقرار على النجمة كارينا كابور لبطولة العمل.

وفي تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أكدت كارينا كابور خبر توقيعها عقود الفيلم الذي سيحمل اسم "لال سينج" أمام النجم عامر خان والمنتظر طرحه في يونيو/ حزيران ٢٠٢٠.

وأعربت كابور عن حماسها الشديد للدور والفيلم بشكل عام، خاصة أن النسخة الأصلية من الفيلم هي أحد أفلامها المفضلة، وأضافت أن التعديلات التي أضافها عامر خان على الفيلم جميعها إيجابية وتحمل بصمة بوليوود.

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وفيلم "لال سينج" من إنتاج شركة عامر خان الذي أشرف على كتابة السيناريو، ومن إخراج أدفيت تشاندن وتم تحديد أول أيام عيد الفطر المقبل موعدا لعرض الفيلم بالتزامن مع موعد عرض أفلام النجمين أكشاي كومار "لاكشمي بومب" وفيلم سلمان خان "كيك ٢"

و"Forrest jump" هو فيلم درامي كوميدي أمريكي من إنتاج عام 1994 وإخراج روبرت زيميك وتأليف إريك روث، وهو مقتبس من رواية وينستون جروم التي أصدرها عام 1986.

يذكر أن آخر أعمال كارينا كابور لبوليوود فيلم "فيري دي ويدينج" عام 2018.