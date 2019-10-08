أشرس منتقدي ترامب يكتب مسلسلا عن كواليس إدارة أمريكا

أعلن استوديو "سي بي إس" نيته إنتاج مسلسل قصير مستوحى من كتاب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، الذي أقاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، وبات من أشرس منتقدي الرئيس الأمريكي.

كشف الاستوديو، عبر حسابه على موقع تويتر، أن الممثل براندن جليسون يتولى أداء دور الرئيس الأمريكي.



واشتهر الممثل الأيرلندي (64 عاما) الذي رشح مرات عدة لجوائز "جولدن جلوب" بأدائه المميّز لوينستون تشرتشل في "إنتو ذي ستورم" (2009)، في حين سيلعب الممثل الأمريكي جيف دانييلز المرشّح أيضا لجوائز "جولدن جلوب" دور جيمس كومي.

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ولم تكشف بعد مجموعة "سي بي إس" عن موعد عرض هذا المسلسل ولا عن القناة المعتمدة لبثّه.

صدر "إيه هاير لوياليتي" A Higher Loyalty (ولاء أكبر) في 17 أبريل/نيسان 2018، وكان من أوّل الكتب التي كشفت عن كواليس إدارة الرئيس ترامب.



ووصف فيه المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ترامب بالشخص الأناني وغير النزيه، مشبّها الوسائل التي يلجأ إليها بتلك التي يستخدمها زعماء المافيا.

وبيعت أكثر من مليون نسخة من هذا الكتاب في الولايات المتحدة.

وأقال ترامب كومي (58 عاما) 9 مايو/أيار 2017، في وقت كانت أجهزة الأخير تحقّق في علاقات محتملة بين طاقم حملة دونالد ترامب وموسكو.