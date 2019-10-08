أقوى أشرار السينما الأمريكية.. المرأة القطة تتفوق على الجوكر

قبل أن يغرق العالم في أسئلة جدلية حول مدى صواب تجسيد شخصية عنيفة مثل الجوكر، وتأثير ذلك على سلامة المجتمع، كان كل ما يشغل العالم هو هل يستطيع الممثل الأمريكي خواكين فينيكس تجسيد شخصية الجوكر ببراعة، خلفًا لممثلين كبار قدموا الشخصية بإتقان فريد.



والسؤال الأهم، هل يستطيع "فينيكس" أن يحفظ لنفسه مكانًا بين أشرار عالم الخيال السينمائي وأفلام الأبطال الخارقين؟ إذ تنتظره منافسة قوية من هيث ليدجر "الجوكر"، وميشيل فايفر "كات-وومان"، وغيرهما كثيرين.

صحيفة "إندبندنت" البريطانية عملت على رصد أفضل أشرار السينما الأمريكية بالترتيب التالي، بمناسبة طرح أحدث أفلام الجريمة والإثارة Joker (الجوكر) في دور العرض السينمائية.

1- ميشيل فايفر "المرأة القطة"







ظلت تحالفات المرأة القطة أمرًا سريًا وغير مفهوم منذ بداية عالم القصص المصورة وحتى الآن، ربما لهذا السبب نجحت الشخصية في أن تصبح من أنجح شخصيات عالم دي سي وأكثرها أسرًا لقلوب القراء والمشاهدين على حد سواء.

أداء الممثلة الأمريكية ميشيل فايفر الناجح للشخصية في فيلم Batman Returns "طعودة الرجل الوطواط" جعلها واحدة من أقوى وألد أعداء "باتمان" على الإطلاق في تاريخ السلسلة.

2- هيث ليدجر "الجوكر"





عندما طرح فيلم The Dark Knight (ذا دارك نايت) لم يصدق البعض أن هيث ليدجر هو نفسه الجوكر، إذ تمكن الممثل من تغيير شكله وسلوكه تمامًا بشكل أثار دهشة زملائه قبل الجمهور.

ترك "ليدجر" بصمة لا تمحى على شخصية "الجوكر" إلى أن أصبح أداؤه بمثابة مرجع يطمح في الوصول إليه كل من أخذوا على عاتقهم مهمة أداء الدور، لذا يصعب تصديق أن يأتي "جوكر" أفضل منه.

3- جاك نيكلسون "الجوكر"

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العنصر الوحيد الذي يفتقده أداء جاك نيكلسون لشخصية "الجوكر" في فيلم Batman "باتمان" كي يتحول إلى أداء مثالي هو عامل المفاجأة، فيما عدا ذلك قدم "نيكلسون" أداء مثاليا تفوق على أداء الممثل مايكل كيتون لشخصية "باتمان".

4- داني ديفيتو "البطريق"





قليل من الأشرار نجحوا في ترك التأثير الذي تركه الممثل داني ديفيتو بشخصية "البطريق" في فيلم "عودة الرجل الوطواط"، للمخرج تيم بيرتون.

لعب "ديفيتو" دور المنبوذ الذي يبحث عن تقبل المجتمع له بمثالية لا تضاهى حتى الآن.

5- آرون إيكهارت "هارفي دينت"







احتوى فيلم "ذا دارك نايت" على شخصيات كثيرة رائعة، بالإضافة إلى الجوكر، مثل المحامي هارفي دينت، من أداء الممثل آرون إيكهارت.



لعب "إيكهارت" دور المحامي الشريف الذي انقلب إلى طريق الشر، وتحول إلى "ذي الوجهين" واحد من أشرس أعداء باتمان.

6- كيليان مورفي "الفزاعة"



لم يحظ الممثل الأيرلندي كيليان مورفي بالوقت الذي يستحقه على الشاشة لتقديم شخصية "الفزاعة"، رغم أن هذه الشخصية كانت من شأنها أن تتحول إلى واحدة من أفضل وأقوى الأشرار الخارقين في عالم أفلام الخيال والأبطال الخارقين.

لعب "مورفي" دور عالم أدوية فاسد يعمل في مصحة "أركام" للأمراض النفسية، يستغل سلطاته لتخويف المرضى مرتديًا زي الفزاعة كعلامة مميزة له.