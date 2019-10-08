شاروخان ينتج جزءا ثانيا من مسلسل "bard of blood"

بعد أن حقق الجزء الأول من المسلسل الهندي "bard of blood" نجاحا كبيرا علي شاشة نتفليكس وارتفع تقييمه عبر مسلسلات الإنترنت علي الموقع العالمي نتفليكس قرر ملك بوليوود شاروخان منتج العمل أن يكشف عن تفاصيل الجزء الثاني من المسلسل.

وقالت مديرة أعمال شاروخان، بوجا دادلاني: "الجزء الثاني الآن في مرحلة الكتابة، وقريبا سيتم بدء التصوير علي أن يكون المسلسل جاهزا للعرض في يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٠".

Advertisements

وأوضحت دادلاني، في تصريحاتها الإعلامية، أن الحلقة الأخيرة من الجزء الأول والمفاجأة التي حدثت في النهاية تعتبر مادة خصبة لأحداث الجزء الثاني خاصة بعدما تفاعل الجمهور مع الحلقة وتعددت توقعاتهم للأحداث المقبلة.



ويعيش النجم شاروخان حاليا حالة توهج بعد النجاح الذي حققه المسلسل، ووصف بطل المسلسل عمران هاشمي بتميمة الحظ لأولى تجارب شركة إنتاج شاروخان بدراما الإنترنت.

وتم عرض أولى حلقات مسلسل "bard of blood" من مجمل ٧ حلقات في ٢٧ سبتمبر/ أيلول الماضي، وتدور أحداثه حول عميل هندي يدعي كبير أناند قرر اعتزال العمل بالمخابرات بعد موت أعز أصدقائه، ولكن خطف زملائه جعله يعود من جديد بمهمة انتحارية يكتشف من خلالها حقيقة صادمة.

والمسلسل بطولة عمران هاشمي وكيرتي كولهاري ومن إخراج ريبهو داس جوبتا.