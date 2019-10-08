سوسن بدر تبدأ بروفات "بخط الإيد"

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هشام لاشينالثلاثاء 2019/10/8 06:44 م بتوقيت أبوظبي
الممثلة المصرية سوسن بدر
كشفت الممثلة المصرية سوسن بدر، عن بدء بروفات مسلسلها الجديد "بخط الإيد"، للمخرجة شيرين عادل، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "أنستقرام".
وكتبت سوسن بدر بجوار صورة حديثة لها على "أنستقرام": "وتاني تاني رجعنا للشغل تاني.. ألف حمد وشكر ليك يارب.. بروفات مسلسل جديد.. ادعولنا".
والمسلسل الذي يقوم ببطولته أحمد رزق ينتمي لمسلسلات الـ45 حلقة، وهو من تأليف هالة الزغندي، ويحمل اسما مؤقتا حتى الآن.
وكان آخر أعمال سوسن بدر مسلسل "أبو العروسة 2" مع سيد رجب، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً.
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