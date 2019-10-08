وفاة طلعت زكريا.. رحل طباخ الرئيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الفنان المصري طلعت زكريا، الثلاثاء، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات بمحافظة الجيزة.

ولد الفنان المصري طلعت زكريا في 29 مارس/آذار 1960 بالإسكندرية.‎

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان الكبير طلعت زكريا، الذي كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل، وفقا لبيان صادر عنها.

واشتهر الراحل بشخصية طباخ الرئيس التي لعبها في فيلم حمل الاسم نفسه قبل سنوات.

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وقال الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان طلعت زكريا دخل المستشفى صباح الثلاثاء، وكانت حالته الصحية حرجة جدا.

وأضاف، لـ"العين الإخبارية"، أن زكريا توفي منذ قليل في مستشفى "ابن سينا" بحي الدقي بالجيزة.

وكان آخر ظهور لطلعت زكريا في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، قبل أسابيع، خاصة أنه كان متزوجا من والدتها لسنوات طويلة قبل أن ينفصلا مؤخرا.