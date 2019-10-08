مهرجان مالمو يختتم فعالياته بعرض الفيلم المصري "يوم وليلة"

تختتم فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للسينما العربية، مساء الثلاثاء، حيث سيشهد حفل الختام عرض الفيلم المصري "يوم وليلة"، تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم، وبطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع وخالد سرحان.

وكانت عروض المهرجان اختتمت بتقديم عرضين مخصصين لطلبة المدارس لكل من فيلم التحريك المصري "الفارس والأميرة" إخراج إبراهيم موسى، والفيلم التونسي "فتوى" إخراج محمود بن محمود، كما تم عرض المجموعتين الثالثة والرابعة من مسابقة الأفلام القصيرة بحضور صناعها، وناقشها معهم مبرمج الأفلام القصيرة بالمهرجان الناقد محمد عاطف.





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واختتمت مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بعرض فيلمين هما الفيلم العماني "زيانة"، وأعقبت عرضه مناقشة مع المخرج خالد الزدجالي، ثم شاهد الجمهور الفيلم الفلسطيني "مفك"، ثم ناقشه مع بطلة الفيلم عرين عمري، كما عرض آخر فيلمين في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة وهما الفيلم المصري "الشغلة" بحضور منتج الفيلم محمد رشاد، ثم الفيلم التونسي "ع السّكة" بحضور المخرج المساعد أحمد مراد خنفير.

وشهد اليوم الأخير من عروض المهرجان تقديم عرض خاص للاحتفاء بالفيلم المصري "يوم الدين" الذي شارك في المسابقة الدولية لمهرجان كان العام الماضي، وأعقب العرض مناقشة مع المخرج أبوبكر شوقي أدارها الناقد أحمد شوقي.





من جهة أخرى، اختتمت جلسات تقديم المشروعات المشاركة في سوق منتدى مالمو والمتنافسة على جوائزه القيمة بتقديم 5 مشروعات أفلام روائية تتنافس في مراحل ما بعد الإنتاج، تلاها جلسات مع خبراء الصناعة لتقديم أعمال مؤسساتهم لحضور المنتدى.

واختتمت أنشطة اليوم الأخير من العروض بحفل استقبال وموسيقى عربية سبقت برنامج "ليالي عربية"، والذي عرض فيه الفيلم التونسي "دشرة"، أول فيلم رعب تونسي والذي حقق إيرادات قياسية في شباك التذاكر في تونس، وقام مخرجه عبدالحميد بوشناق بتقديم الفيلم للجمهور.