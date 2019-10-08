طلعت زكريا احتفل بزفاف هنا الزاهد في آخر ظهور له قبل وفاته.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيّب الموت عصر الثلاثاء الفنان المصري طلعت زكريا، بعدما أُصيب بوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى ليتوفّى بعدها بساعات قليلة.

وكانت علامات المرض قد بدت واضحةً على طلعت زكريا في آخر ظهور له بحفل زفاف الفنانة المصرية هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي في 11 سبتمبر الماضي.

وظلّ الفنان الراحل جالسًا طوال الوقت أثناء حضوره حفل الزفاف، ما رجح معاناته من وعكة صحية في الوقت الذي أصر فيه على حضور حفل الزفاف، خاصةً أن هنا الزاهد هي ابنة طليقته وهو الذي رعاها فنيًا وساعد في دخولها مجال الفن.

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وكان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية، قد كشف عن موعد جنازة الفنان الراحل، قائلًا عبر "الفيسبوك": "جنازة الفنان الكبير / طلعت زكريا غدًا الأربعاء بمسجد العمرى بالعطارين (الإسكندرية)".

يُذكر أن طلعت زكريا انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف"، بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي، كما تعاقد على فيلم "الخوذة"، الذي كان من المقرر أن يجمعه بابنته إيمي.