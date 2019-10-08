تراند اليوم : مذكرات ديمي مور : خانت زوجها وباعت أمها جسدها للرجال بـ500 دولار

على مدار الأسابيع الماضية، تصدرت النجمة العالمية ديمي مور الصحف الأجنبية بعد إصدار مذكراتها Inside out ، التي صدمت من خلالها جمهورها حول العالم وبسببها كانت أحاديث الصحف الأجنبية.

ومن أكثر الأسرار التي جاءت صادمة، أن أمها باعتها مقابل 500 دولار أمريكي لكي يقوم رجل باغتصابها وهي في الـ 15 من عمرها وهو رجل يمتلك ملهى ليليا في لوس أنجلوس.

وقالت ديمي مور في سطور مذاكرتها المؤلمة: “سألني ماذا شعورك بعد اغتصابك مقابل 500 دولار أمريكي”.

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أشارت إلى أنها بدأت تناول الحشيش والخمور والسهر في الملاهي حيث كان عمرها 16 عاما، وحينها كانت مرتبطة بـ شاب يبلغ من العمر 28 عاما وفي تلك الفترة انتحر والدها.

واعترفت ديمي مور أنها خانت زوجها “فريدي” الذي تزوجته بعد فترة قصيرة من وفاة والدها منتحرًا، معترفة بأنها لم تكن مخلصة في هذه العلاقة وخانته خلال تصوير أحد أفلامها في البرازيل.