تراند اليوم : نقابة المهن التمثيلية تعلن موعد جنازة النجم الكبير ” طلعت زكريا “

أعلنت نقابة المهن التمثيلية موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة على الفنان الراحل طلعت زكريا.

ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة عبر Facebook أن الجنازة ستقام غداً الأربعاء من مسجد “العمري” في حي العطارين من مدينة الإسكندرية.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية منذ قليل وفاة الفنان طلعت زكريا، قبل قليل، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكان أبناء طلعت زكريا، قد طالبوا من الجمهور، الدعاء له، خلال الأيام الماضية، حيث كتبت ابنته “إيمي” عدة منشورات عبر حسابها على Facebook، طالبت فيها الجمهور بالدعاء له، كاتبة: “اللهم احفظ أبي بعينك التي لا تنام.. يارب أنت الشافي اشف ابويا وألبسه ثوب الصحة والعافية.. بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء.. أرجوكم هو محتاج دعاكم”.

Advertisements

كما طالب نجله “عمر”، الجمهور، عبر حسابه على Instagram، بالدعاء لوالده، كاتبًا: “برجاء الدعاء لأبي فضلا وليس أمرا، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما وألبسه ثوب الصحة والعافية يارب العالمين”.

طلعت زكريا كان قد تعاقد مؤخرا على فيلم جديد بعنوان “الخوذة” والذي يجمعه بابنته إيمي ويعود من خلاله للسينما بعد أخر أفلامه “حليمو أسطورة الشواطئ” عام 2017.

وكان آخر أعمال الفنان طلعت زكريا السينمائية فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ”، وشاركه البطولة دينا، ريم البارودي، أمينة، بيومي فؤاد، نرمين ماهر.