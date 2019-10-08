تراند اليوم : ماما حلوة .. هيدي كرم تنشر صورة مع والدتها – إتفرج

نشرت الفنانة هيدي كرم، علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام” صورة لوالدتها بإطلالة أنيقة.

وظهرت والدة هيدي، ببلوزة سوداء اوف شولدر وبنطلون منقوش بالأبيض والأسود، واعتمدت والدة هيدي تسريحة بسيطة بشعرها الأشقر ونسقت مكياج هادئ.

والتقطت الصورة ، وهي تقف وتضع يدها بخصرها وكتبت هيدي علي الصورة # يوميات_هيدي_و_أم_هيدي .. ام هيدي و هي متأخرة على الصبح كده.. لا وطلعت بتعرف تتصور كمان !!! طالعالي

وانهالت التعليقات علي الصورة بأنها تشبه كثيرا والدتها وكانت أبرزها ” شبهك وهذه البدر من ذاك القمر.