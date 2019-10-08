- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 05:54 مساءً - خرج الروائي الفلسطيني والأستاذ الجامعي الدكتور ” خضر محجز ” تصريحات هاجم فيها المرأة وجمالها من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .
حيث كتب محجز موجه حديثه إلى الشباب الفلسطيني قائلا : ” أيها الشباب الفلسطيني .. لا تتزوجوا البشعات ودعوا أرحامهن تجف من العنوسة .. تزوجوا الجميلات فقط .. تلك دعوتي لتحسين النسل ” .
مما أثار موجة من الغضب والانتقادات عليه بعد نشر هذا المنشور وانهالت التعليقات المهاجمة له ولكلامه .
والتي لم تجعله يتوقف ولكنه استمر في سخريته وكتب : ” لا أذهب إلى تهنئة معارفي حين يتزوجون إلا بعد معرفة شكل العروس ” .
لتزداد التعليقات والمنشورات المنتقدة لتفكيره وأسلوبه وتنمره الموجه للفتيات .. فجاءت مثل : ” أن تملك لغة ولا تملك عقلا .. اقتلوا فراغ هذا الرجل بمهمات اجتماعية كتنظيف مراحيض المدارس الابتدائية والعيادات الحكومية ” و ” محاضر جامعي إثباث صريح بأنه مش كل من حمل شهادة يعني بفهم .. قلبي مع طالباته يلي كل يوم بيشوفه هالسحنة يلي بتقيمهم شكلا قبل علما ” .
كانت هذه تفاصيل خبر روائي فلسطيني يثير الجدل بتصريحاته ضد المرأة : ” لا تتزوجوا البشعات ودعوا أرحامهن تجف “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.