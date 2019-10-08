وفاة الفنان المصري طلعت زكريا بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 05:54 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمود البزاوي ” تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” أعلن فيها عن وفاة الفنان المصري ” طلعت زكريا ” منذ قليل عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض .
وكتب محمود البزاوي في تغريدته : ” مع السلامة يا طلعت .. مع السلامة يا صاحب الروح الخفيفة .. مع السلامة يا طباخ الرئيس .. مع السلامة يا نصة .. مع السلامة يا أجدع وأخف صديق .. هتوحشنا ” .
كما أعلنت عن ذلك نقابة المهن التمثيلية في مصر في نعيا نشره ” عزوز عادل ” عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .
وكتب فيه : ” البقاء لله .. تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا .. كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل .. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان ” .facebook
وقال ” منير مكرم ” عضو نقابة المهن التمثيلية أن النقابة بدأت إنهاء إجراءات أوراق الدفن وسوف يتم تشييع جثمان طلعت زكريا اليوم ويدفن في مسقط رأسه بالإسكندرية .
يذكر أن الفنان الراحل طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية فجر اليوم نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في القاهرة وفقا لما أعلنت عنه إبنته الفنانة ” إيمي طلعت زكريا ” .
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