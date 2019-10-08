مصرع شاب وحبيبته والسبب ” صورة سيلفي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 05:54 مساءً - كشف أحد أقسام الشرطة في محافظة القاهرة بمصر عن تلقيه بلاغا يفيد بسقوط شاب وفتاة في العقد الثاني من العمر بمياه نهر النيل .

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوات الشرطة ورجال المباحث إلى موقع الحادث وتبين مصرع كلا من الشاب والفتاة .

وجاء ذلك بعد أن كانا يسيران على كوبري الجامعة وجلسا سويا على سور الكوبري .. وأثناء التقاطهما صورة ” سيلفي ” اختل توازنهما وسقطا في النيل .

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وتمكنت قوات الإنقاذ البري من إستخراج جثة الفتاة وكثفت جهودها لاستخراج جثة الشاب .

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات .