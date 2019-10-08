للمرة الثانية .. عمرو دياب ومحمد صلاح في إعلان جديد يتصدر يوتيوب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 05:54 مساءً - قامت شركة الاتصالات ” فوداوفون ” بطرح إعلانها الجديد الذي ضم كلا من الفنان المصري ” عمرو دياب ” ولاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونجم نادي ليفربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” .

ويحمل الإعلان عنوان رقم ” 1 ” وشعارا تحت إسم ” اسبق نفسك قبل ما حد يسبقك ” ليتناسب مع الفكرة التحفيزية للإعلان .

وجاء مضمون الإعلان : ” حاسس إن أنت على القمة .. خلي بالك كان في مكانك ناس كتير .. لو عايزهم يفضلوا فاكرينك اسبق نفسك قبل ما حد يسبقك .. كل ما تنجح اكتر هيستنو منك اكتر .. متسيبش علامة واحدة سيب 100 .. خلي بكرة بتاعهم إمبارح بالنسبالك ” .

وتابع : ” يوم ما ترتاح إنك وصلت اقلق .. لو فكروا بس ينسوا فكرهم بحاجة أقوى .. فيه 100 واحد وصلوا لرقم واحد بس اللي فضل منهم 1 .. انت رقم واحد فاللي جاي لازم يبقى أقوى .. فودافون الشبكة رقم 1 ” .

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وحقق الإعلان مشاهدات وصلت إلى أكثر من المليون مشاهدة وأصبح ترند على ” يوتيوب ” مصر بعد 24 ساعة فقط من إصداره .