شاهدوا.. فنانة سورية بإطلالات صيفية جريئة تحدث ضجة وانتقادات قاسية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 05:54 مساءً - لا تزال الفنانة شمس الملا تثير الجدل باطلالاتها الجريئة التي تحرص دائما على استعراضها لمتابعيها عبر حسابها على تطبيق انستغرام، وغالبا ما تثير الجدل بجرأتها في اختياراتها.

واختارت الملا في احدث اطلالاتها فستاناً قصيراً وردي اللون ومزين بالشراريب المطرزة بأحجار الستراس، ونسقت معه حذاءً صيفياً ذو كعبٍ متوسط .

كذلك لفتت الانظار بفستان ابيض قصير بأكمام واسعة، ونسقت معه حذاء زهري في غاية الاناقة، وبدت كالعروس.وفي اكثر من اطلالة صيفية، اختارت شمس ملابس كاجوال انيقة عبارة عن بنطال واسع مع توب قصيرة تظهر منها البطن، وغالبا ما تستعرض اناقتها ونحافتها المفرطة من خلال اختيار الملابس الضيقة والقصيرة.وتعتمد شمس ايضاً على تسريحات مختلفة ومكياج ناعم، وتتعرض من خلال اطلالاتها على الكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب جرأة اختياراتها.

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