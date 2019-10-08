بلاغ من إعلامي شهير ضد الشرطة الكويتية يتهمهم باختطافه والاعتداء عليه

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 05:54 مساءً - كشفت صحيفة ” الراي ” الكويتية عن تعرض الإعلامي و الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ” ماضي الخميس ” إلى اقتحام منزله من جانب قوات الشرطة الكويتية يوم الخميس الماضي .

والذين قاموا بضبطه واعتقاله بدفعه داخل صندوق ” دبة ” سيارة رباعية الدفع مع الاعتداء اللفظي والجسدي والتهديد له .. ثم حجزه داخل غرفة في المخفر لبضع ساعات حتى صباح اليوم التالي عندما قاموا بالإقراج عنه والاعتذار منه بداعي أن ما حدث كان سوء تفاهم وتشابه أسماء .

وتقدم ماضي الخميس بشكوى ضد رجال الأمن مرفقة بتقرير طبي بالإصابات التي لحقت به .

وروى الإعلامي ماضي الخميس تفاصيل الواقعة قائلا : ” وصلت منزلي بمنطقة اليرموك وأثناء ركني سيارتي في جراج المنزل ظهر أمامي شخصان بشكل مفاجئ وسألاني عن سيارة مركونة خارجا بطريقة أغلقت الطريق على سيارة أخرى .. فصدقتهما وخرجت لأساعدهما وفوجئت بعدها أنهما يسألاني عن اسمي قبل أن يقدما أنفسهما على أنهما من المباحث ويأمراني بالمضي معهما ” .

وتابع : ” بمجرد استفساري عن السبب بدأوا بضربي بشكل مبرح ثم قيدوني وألقوني في صندوق السيارة .. وخلال محاولة توسلهما لتحريري كانوا يجيبون بـ ” اسكت لا نكسر ضروسك ونقطع لسانك ” .

وأضاف إنه بعد وصوله لمركز الشرطة تم وضعه في غرفة وتكرر الاعتداء النفسي والبدني عليه .. وتم تركه إلى صباح اليوم التالي ثم قدِموا إليه وفكوا قيوده واعتذروا منه بأن ما حدث كان بسبب سوء تفاهم وأنه ليس الشخص المطلوب وبإمكانه المغادرة .

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وتسببت الواقعة بغضب واسع بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على سلوك رجال الأمن .. وأمر وزير الداخلية الشيخ ” خالد الجراح ” بتشكيل لجنة تحقيق فورية لمحاسبة رجال الأمن المتورطين بالواقعة .