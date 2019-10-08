أحمد السقا ينعي طلعت زكريا بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

نعى الفنان المصري أحمد السقا صديقه الفنان طلعت زكريا، الذي وافته المنية، عصر الثلاثاء 8 أكتوبر، بكلمات مؤثرة.

السقا نشر صورة للفنان الراحل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بقوله: “مع السلامة اخويا وصاحبي ربنا يرحمك برحمتة ‫#طلعت_زكريا”.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أعلنت وفاة الفنان طلعت زكريا، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض.

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وكان الفنان المصري طلعت زكريا قد تعرض لأزمة صحية شديدة مؤخرا، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

حالة الفنان المصري تدهورت مؤخرا، وهو ما دفع ابنه عمر وابنته الفنانة إيمي طلعت زكريا لمطالبة جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكان آخر ظهور للفنان المصري طلعت زكريا في حفل زفاف الفنانة الشابة هنا الزاهد، على الفنان أحمد فهمي، والذي أقيم وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

طلعت زكريا ظهر خلال الحفل بنحافة زائدة والتقطت له العديد من الصور وهو جالس في مكانه الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول وضعه الصحي وهل يعاني من أي أمراض.