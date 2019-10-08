وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان المصري طلعت زكريا، عن عمر يناهز 58 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان المصري طلعت زكريا قد تعرض لأزمة صحية شديدة مؤخرا، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

حالة الفنان المصري تدهورت مؤخرا، وهو ما دفع ابنه عمر وابنته الفنانة إيمي طلعت زكريا لمطالبة جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

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إيمي كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “اللهم احفظ أبى بعينك التى لا تنام.. ربنا يشفيك يانور عينيه الرجاء الدعاء لابى بالشفاء يارب من فضلكم”.

كما كتب عمر: “برجاء الدعاء لأبي فضلا وليس أمرا، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما وألبسه ثوب الصحة والعافية يارب العالمين”.

وكان آخر ظهور للفنان المصري طلعت زكريا في حفل زفاف الفنانة الشابة هنا الزاهد، على الفنان أحمد فهمي، والذي أقيم وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

طلعت زكريا ظهر خلال الحفل بنحافة زائدة والتقطت له العديد من الصور وهو جالس في مكانه الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول وضعه الصحي وهل يعاني من أي أمراض.