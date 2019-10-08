تامر حسني يتعرض لأزمة صحية ويدخل المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري تامر حسني لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

الفنان المصري تعرض لأزمة صحية بسبب اتباعه نظام ريجيم قاسي من أجل إنقاص وزنه، وذلك إستعدادًا لفيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “مش أنا”.

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حيث يتطلب الدور تخلي تامر عن جميع عضلاته ليصبح شابا جسده نحيف وهزيل، وكان من المفترض أن يتبع الفنان نظام غذائي أعطاه له طبييه، لكن رغبته في انقاص وزنه بسرعة لكي يبدأ تصوير فيلمه دفعته لحرمان نفسه من الطعام لعدة 5 أيام.

تصرف الفنان المصري أدى إلى إصابته بهبوط حاد، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقد نصحه الأطباء بعدم إتباع أي حمية غذائية إلا بعد أن يتعافى بشكل كامل.

وكان الفنان المصري تامر حسنى قد قرر تأجيل انطلاق تصوير فيلمه الجديد “مش أنا” لتغير شكل جسده تماماً ليتماشى مع دوره فى هذا العمل، الذى تخرجه سارة وفيق فى أول تعاون بينهما.