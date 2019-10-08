درة تحضر عرض «يوم وليلة» في مهرجان مالمو للسينما العربية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تصل يوم الثلاثاء الفنانة درة إلي السويد وذلك لحضور حفل ختام مهرجان مالمو للسينما العربية وحضورعرض فيلم “يوم وليلة” والتي تشارك في بطولته.

ويستمرالمهرجان في جهده للتوسع في عرض الأفلام العربية في دول الشمال، حيث أقام بالتوازي عروضًا لـ12 فيلمًا في مدينة هيلسنبورج، بالإضافة إلى 17 فيلمًا يعرض في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في تعاون يقام للمرة الأولى مع أرشيف الفيلم الدنماركي التابع للمركزالسينمائي الوطني الدنماركي

وافتتح المهرجان بعرض الفيلم التونسي “في عينيا ” للمخرج نجيب بلقاضي، ويختتم أنشطته اليوم باستضافة العرض العالمي الأول للفيلم المصري “يوم وليلة” من إخراج أيمن مكرم وبطولة نخبة من النجوم منهم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع.

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وكانت الفنانة التونسية قد أثارت قلق جمهورها، بكشفها عن مرورها بأزمة صحية.

الفنانة التونسية كتبت، على خاصية “ستوري” على موقع “انستجرام”: “أنا مريضة”، دون أن تكشف أي شيء عن طبيعة مرضها، وعما إذا كانت حالتها الصحية ستؤدي إلى توقف تصوير مسلسلها الجديد “بلا دليل” أم لا.

ويشارك في بطولة مسلسل “بلا دليل” كل من خالد سليم، ودرة، وحازم سمير، وجمال عبد الناصر، وإسلام جمال، وأكرم الشرقاوي، وعمر الشناوي، وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.