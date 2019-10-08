تدهور الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا ونقله إلى المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري طلعت زكريا لأزمة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

حالة الفنان المصري تدهورت مؤخرا، وهو ما دفع ابنه عمر وابنته الفنانة إيمي طلعت زكريا لمطالبة جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

إيمي كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “اللهم احفظ أبى بعينك التى لا تنام.. ربنا يشفيك يانور عينيه الرجاء الدعاء لابى بالشفاء يارب من فضلكم”.

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كما كتب عمر: “برجاء الدعاء لأبي فضلا وليس أمرا، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما وألبسه ثوب الصحة والعافية يارب العالمين”.

وكان الفنان المصري طلعت زكريا قد شارك مؤخرا في حفل زفاف الفنانة الشابة هنا الزاهد، على الفنان أحمد فهمي، والذي أقيم مساء الأربعاء وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

طلعت زكريا ظهر خلال الحفل بنحافة زائدة والتقطت له العديد من الصور وهو جالس في مكانه الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول وضعه الصحي وهل يعاني من أي أمراض.