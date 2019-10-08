شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وفاة الفنان المصري طلعت زكريا بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع التفاصيل
توفي، منذ قليل، الفنان المصري طلعت زكريا في أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، بحسب ما أعلنه الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية.
وقال عادل، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا.. كان رمزًا من رموز الفن المصري وسيظل.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وفاة الفنان المصري طلعت زكريا بعد تعرضه لوعكة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.