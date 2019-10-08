شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وفاة الفنان المصري طلعت زكريا بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع التفاصيل

توفي، منذ قليل، الفنان المصري طلعت زكريا في أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، بحسب ما أعلنه الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية.

وقال عادل، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا.. كان رمزًا من رموز الفن المصري وسيظل.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

