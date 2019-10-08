وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض

Oct 08, 2019
توفي الفنان المصري طلعت زكريا اليوم الثلاثاء، 8 تشرين الاول/اكتوبر بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عاماً.
وكان “زكريا” قد تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وسط قلق عائلته ان الأزمة خطيرة.
وكانت ابنته إيمي طلعت زكريا، قد طلبت صباحاً من الجمهور الدعاء لوالدها. نفس الأمر الذي طالب به نجله عمر.
وكان آخر ظهور لطلعت زكريا في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، خاصة أنه كان متزوجًا من والدتها لسنوات طويلة قبل أن ينفصلا مؤخرًا.
نشير أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” والذي تم عرضه في السينما في ديسمبر 2017. كما انتهى طلعت مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان “الموقف” بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي.
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