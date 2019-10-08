فاطمة الصفي تتعرض لموجة انتقاد بعد ظهورها بشكل غير طبيعي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اضطّرت الفنانة فاطمة الصفي إلى حذف جزء من إحدى يومياتها على سناب شات بعد أن ظهرت بفيديو وهي تتحدث بارتباك وترجع ذلك إلى أنها مريضة، وقد تداول البعض المقطع، مؤكدين بأنها تدّعي المرض وأنها في حالة غير طبيعية، بينما أكد آخرون أنها تعاني من حساسية مفرطة تجعلها تدخل في حالة تعب شديدة وشبه دوخه.

وقد استغرب كثيرون ظهورها بهذا الشكل، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يحدث لها مثل هذه الحالة، مشددين على عدم إساءة الظن فيها.

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في اليوم التالي وبعد موجة الجدل ضد الفيديو الذي تناقلته شريحة كبيرة من المتابعين، اضطرت فاطمة إلى بث يوميات وهي بشكل طبيعي محاولة إلى تهدئة الوضع، ولم تعلق على أي شيء.

وفي وقت سابق أكدت فاطمة الصفي أنها تعيش وحدها، وليس بمنزل والدها؛ لأنها تعودت منذ فترة طويلة أن تتحمل مسؤولية نفسها بعد انفصالها، إلى جانب أن ظروف العمل والتصوير تفرض عليها التأخر أحيانًا، وهي لن ترضى أن تعود متأخرة لمنزل والدها.

وحصلت فاطمة الصفي على شهادة في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2005، وقامت بإخراج عدد كبير من الأعمال الغنائية والبرامج التلفزيونية، وكان أول عمل للفنانة في التلفزيون مع الفنانة حياة الفهد في مسلسل “الخراز” خلال دور ثانوي، إلا أن البداية الحقيقية والتي حققت فيها النجاح كانت في مسلسل "فضة قلبها أبيض" مع الفنانة سعاد عبدالله التي أدت دور فضة واستطاعت بعد ذلك أن تحوز على الأدوار البطولية، وشكلت فاطمة الصفي خلال بعض الأعمال ثنائيًّا شبابيًّا مع الممثلة شجون الهاجري.