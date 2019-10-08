طلعت زكريا يُفارق الحياة بعد صراع مع المرض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان الشاب المصري عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، عن وفاة الفنان المصري طلعت زكريا، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ59 عامًا.

وقال عزوز عادل عبر حسابه الخاص على "فيسبوك": "تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا، كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل".

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وكان الفنان طلعت زكريا، قد نُقل إلى أحد المستشفيات بعد وعكة صحية شديدة، فيما طلب أبناؤه من الجمهور الدعاء لوالدهم.

وكتبت ابنته "إيمي" عبر "فيسبوك": "بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء، أرجوكم هو محتاج دعاكم".

وأضافت: "يا رب أنت الشافي يا رب اشفي أبويا وألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب يا كريم".

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كما نشر عمر صورة لوالده طلعت زكريا، وعلق على الصورة قائلًا: "لو الراجل ده ضحكك في يوم من الأيام ادعيله بالشفاء العاجل، اللهم أنت الشافي المعافي، كثفوا الدعاء بالله عليكم".

وولد طلعت زكريا في 29 مارس 1960، في محافظة الإسكندرية، وفي رحلة معاناته مع المرض بدأت في سبتمبر 2007 حيث أُصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقًا ولكن استمرت وتوابعها.

وشارك الفنان طلعت في العديد من الأعمال الفنية، سواء أفلام أو مسلسلات أومسرحيات، كان آخرها فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" في كانون الأول/ديسمبر 2017.

وكان طلعت انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف"، بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي، كما تعاقد على فيلم ”الخوذه“، الذي سيجمعه بابنته إيمي، وسيشهد عودته للسينما بعد أن غاب عنها منذ 2017.