مريم أوزرلي تنتظر مصيرها في الموسم الثالث من مسلسل "Dark"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة "ميليت" التركية عن أنَّ النجمة مريم أوزرلي، كانت خضعت الأسبوع الماضي لتجربة أداء من أجل الانضمام إلى بطولة عمل المسلسل الألماني الشهير "Dark" بموسمه الثالث والمقرر عرضه فور الانتهاء من تصويره على شبكة نتفليكس العالمية.

وأضافت الصحيفة أنَّ أوزرلي في انتظار الرد من طاقم العمل، وفي حال موافقتهم ستبدأ تصوير دورها على الفور.

وكانت الفنانة التركية الشهيرة بدور السلطانة هيام في الوطن العربي بسبب دورها بمسلسل "حريم السلطان" والذي حقق نسبة مشاهدة عالية، قد غابت عن الدراما التركية منذ فترةٍ طويلة.

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كما رُشّحت أوزرلي والتي عاشت طفولتها في منطقة كاسل في ألمانيا بعد أن ولدت لأبٍ تركي وأمٍ ألمانية، من أجل المشاركة في فيلمٍ مصري أمام الفنان المصري محمد إمام مؤخرًا، إلا أنّه لم يتم الاتفاق بينها وبين شركة الإنتاج بشكل نهائي.

يُشار إلى أنَّ مسلسل "Dark" وهو مسلسل دراما وقوى خارقة كان حقق نجاحًا كبيرًا في جزأيه الأول والثاني اللذين عرضا على شبكة نتفلكس العالمية، وتدور أحداثه في عام 2019، حيث يُثير اختفاء فتًى الفزع في سكان بلدة "فيندن"، وهي بلدة ألمانية صغيرة لها ماضٍ مأساوي وغريب، ويتسبب الطفل المفقود في رحلة بحث محمومة لأربع عائلات للحصول على إجابات، بينما يكشفون عن لغز أنهك العقول وحيّر ثلاثة أجيال.