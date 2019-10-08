طارق صبري يعلّق على مواصفات فتاة الأحلام.. ويتمنى الوقوف أمام هذه الفنانة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّق الفنان المصري طارق صبري، على الانتقادات التي وجهها البعض عبر صفحات التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا لمهرجان الجونة السينمائي الأخير، حيث اهتم الجميع بأزياء الفنانات والتنافس فيما بينهن على من ستكون الأجمل على السجادة الحمراء.

وقال صبري لـ"فوشيا" إنَّ الجميع تهافتوا على انتقاد الأزياء ولم يعلق أحد على نوعية الأفلام المشاركة، وفيلم الافتتاح، مضيفًا أنَّ هذه الانتقادات موجودةٌ في كل مهرجانات العالم ولا يوجد عيبٌ في منافسة الفنانات فيما بينهن على من تكون الأجمل في المهرجانات.

وعن مشواره في الرياضة ومواصفات فتاة أحلامه، قال طارق إنَّ الجمهور شاهده في الفترة الأخيرة بمجال الرياضة، بعيدًا عن التمثيل؛ إذ يمارس رياضةً قتاليةً اسمها "آي كيو" وحصل فيها على بطولة الجمهورية، وسيسافر إلى بطولة عالمية في اليابان.

وكشف الفنان طارق صبري في فيديو "فوشيا" عن آخر تطورات مسلسله الأخير "كتف قانوني" ومن هي الفنانة التي يتمنى أن يقف أمامها في التمثيل.