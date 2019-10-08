أمير طعيمة يؤكد مصر بلد عظيمة والممر بداية لأعمال قادمة تليق ببلدنا

أعرب المؤلف أمير طعيمة عن سعادته الغامرة بردود الأفعال التي تلقاها عن تأليف فيلم “الممر” بمشاركة المخرج شريف عرفة،وعلق على هذا الأمر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” قائلا: “شكرًا جزيلا علي تعليقاتكم المشجعة على الممر، البلد دي عظيمة و شعبها أعظم و بإذن الله تبقى بداية لأعمال تانية تليق ببلدنا”.

وأضاف:”الأستاذ شريف عرفة كلمات الشكر و الثناء لا تكفيك، و شكرًا إنك خلتني جزء من العمل العظيم ده،شكرًا لكل زملائي و أساتذتي اللي شاركوا في العمل”.

وعُرض الفيلم اول أمس عبر شاشات القنوات التليفزيونية في ذكرى الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر الـ46، ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

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