سميرة سعيد تُغنى فى “مسقط” تشرين الأول الجاري إحتفالًا بيوم المرأة العُمانية

تستعد الديفا سميرة سعيد ، لأحياء حفلين غنائيين يومى 17 و18 أكتوبر بدار أوبرا مسقط سلطنة عمان إحتفالا بيوم المرأة العمانية، ومن ناحية أخرى إستطاعت المتسابقة المغربية دعاء لحياوي، خلال مرحلة الصوت وبس من برنامج “The voice”، أن تنال إعجاب جميع أعضاء لجنة تحكيم البرنامج والتفت الجميع إليها من أجل اختيار واحد منهم لكي تكمل معه مشوار البرنامج.

وكانت المفاجأة هي قيام الفنانة سميرة سعيد أحد أعضاء لجنة تحكيم البرنامج بالضغط على زر “بلوك” لمحمد حماقي لكي لا يستطيع حماقي أن يضم المتسابقة المغربية إليه، ولكن كانت الصدمة وهي اختيار دعاء الانضمام إلى فريق راغب علامة ولم تختار الانضمام لفريق سميرة سعيد.

يذكر أن، الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير “The voice “، انطلقت ثالث حلقاته اليوم السبت على شاشة “إم بي سي مصر”، وشارك في عضوية لجنة التحكيم كل من: “محمد حماقي، وراغب علامة، وسميرة سعيد، وأحلام”.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

سميرة سعيد تظهر بفستان ليلى علوي في جلسة تصوير "ذا فويس" وهذه قيمته

موسم جديد من "ذا فويس" يجمع سميرة سعيد وأحلام وراغب علامة وحماقي