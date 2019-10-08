لطفي لبيب يتراجع عن قرار اعتزالة الفن بسبب عمرو الليثي

طالب الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس المذاع على قناة النهار، خلال استضافته للفنان لطفى لبيب الرجوع في قرار اعتزاله الفن، و العودة مرة أخرى ليمتع جمهوره، لأنه واحد من الناس ويجب ان يعود للناس بفنه.

وطالبه عمرو الليثي قبول الأعمال التي تعرض عليه من المنتجين والمخرجين من جديد، و استجابة لمناشدة الليثى قرر الفنان لطفى لبيب العودة مرة أخرى للمثيل، متأثرا بمناشدة الليثى له.

وأوضح لبيب خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس”، على قناة “النهار”، أنه أصيب بجلطة في المخ لا يدري سببها، مضيفًا: “أصلا معرفش جالي المخ ده منين”.

تابع أن الجلطة أثرت على حركة قدمه ويده اليسرى، مستطردًا: “لكن أنا راضي جدا جدا ومستمتع بحياتي.. المرض ده خلاني اقعد في البيت واشوف ولادي.. قبل كده كنت هائم في الدنيا”.

على صعيد آخر، أوضح أنه تخرج عام 1970 ثم التحق بالقوات المسلحة وظل بها لمدة ٦ سنوات، لافتًا إلى أنه ألّف فيلمًا بعنوان “الكتيبة ٢٦” وأصدره في كتاب لكنه لم يتم إنتاجه، كشف من خلاله عن بطولات الجيش المصري، مشيرًا إلى أنه كان من ضمن أول كتيبة عبرت القناة وكانوا لا يهابون الموت، قائلا: “لحظة العبور كانت لحظة فريدة.. إحنا انتصرنا انتصار ساحق”.

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يشار إلى أن آخر أعمال لطفي لبيب، هو فيلم “خيال مآته”، الذي طرح مؤخرًا في دور العرض خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

“خيال مآتة” بطولة أحمد حلمى، منة شلبي، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.

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