مشاكل قضائية تؤرّق صنّاع فيلم "كازبلانكا" رغم تصدّر شبّاك التذاكر ببراعة

على الرغم من النجاح الذي حققه فيلم "كازبلانكا" عندما تم عرضه في موسم عيد الفطر المبارك، إلا إن هذا النجاح تزامن معه مجموعة من المشاكل التي لاحقت صناع العمل.

* دعوى قضائية ضد منتج العمل وليد منصور

لعل أولهم منتج العمل وليد منصور، حيث اقامت شركة إنتاج سينمائي مغربية، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، ضد وليد جمال منصور شعلان، منتج فيلم "كازابلانكا" (Casablanca) عن طريق محاميها في مصر المستشار أحمد عبد الفتاح الجندي، لعدم سداد مستحقات الشركة، مطالبة بوقف عرض الفيلم.

وتضم شكوى الشركة ضد وليد منصور إخلال التعاقد المبرم بينهما بتاريخ 25 ديسمبر 2018، بشأن تنفيذ المهام الإنتاجية لفيلم "كازبلانكا" (Casablanca) في المغرب، وعدم سداد المنتج 70 ألف دولار أمريكي مستحقات هذه الشركة من إجمالي مبلغ 186 ألف دولار أمريكي.

وطالبت الشركة المدعية بوقف عرض الفيلم، وسحب جميع نسخه من جميع دور العرض، ومنع تداوله في الفيديو، ومنع عرضه في أي مكان، وفي أي وسيلة عرض بصرية وسمعية خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

* ازمة قانونية ثانية بسبب أغنية "الغول":

ليس هذا فحسب فقد واجه صناع فيلم "كازابلانكا" (Casablanca) ، أزمة قانونية ثانية، مصدرها من المغرب أيضا، بعدما أعلن الثنائي الراب المغربي "مسلم" والدي جي "فان"، برفع دعوى قضائية بسبب استخدام صناع أغنيتهما الشهيرة "الغول" في النصف الأول من أحداث الفيلم، دون الحصول على موافقة منهما، أو دفع المستحقات المالية اللازمة.

ونفى مطرب الراب المغربي "مسلم" والدي جي "فان" تصريحات المنتج وليد منصور بإعلانه أخذ موافقة الطرف المغربي لعرض الأغنية في الفيلم عبر منشور كتبه على الفيس بوك، وهو ما لم يحدث بالأساس، ووصفه فان بـ "ادعاء كاذب" و"عمل غير مهني".

واستنكر الفنانين في بيان رسمي تصرفات الشركة المصرية المنتجة، التي لا تمت لآداب المهنة، على حد وصفهم، وكونها تعتبر واجهة غير مشرفة للصناعة المصرية في عالم السينما والموسيقى المعروفة بقوتها ونزاهتها واحترامها للحقوق المادية والمعنوية.

يشار أن أغنية "الغول" هي دويتو غنائي وموسيقى جمع بين الدي جي فان ومغني الراب المغربي مسلم، وظهرت للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات وتحديدًا في مايو 2016، واعتبرت واحدة من أكثر الأغاني نجاحًا لـ فان، وحققت ملايين المشاهدات على اليوتيوب، وتم اختيارها لتدخل السباق الرمضاني المغربي بعد صدورها بأيام باتخاذها الأغنية الدعائية لمسلسل مغربي يحمل نفس الأغنية "الغول".

يذكر أن فيلم "كازابلانكا" (Casablanca) من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كراره، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركي هاليت أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللي كريم وبيومي فؤاد وأحمد فهمي.

تدور أحداث كازابلانكا (Casablanca) حول مجموعة من القراصنة الجدد، الذين يقومون بعمليات إجرامية في عرض البحر، وهي عصابة على رأسها عمر المر، ليخرج كرارة عن إطار الضابط الحامي لأول مرة منذ تعاونه مع بيتر ميمي.

*اراء النقاد والمتخصصون:

واشار الناقد السينمائي محمود عبد الشكور لـ"العرب اليوم" إن فيلم "كازابلانكا" (Casablanca) فيلم سينمائي متكامل رغم المشاكل التي لاحقته الا إن توظيف الأدوار كان ممتاز وتم بحرفية كبيرة، الفنان امير كرارة قدم دور "عمر المر" بحرفية وببراعةويستحف العمل عن جدارة عن يكون في المقدمة، ايضا اشتراك العديد من النجوم مثل الفنان اياد نصار وعمرو عبد الجليل كان رائع وادوا ادوارهم بتمكن شديد، لايمكن لاحد ان يهاجم العمل سينمائيا او فنيًا.

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واكد الفنان محمود البزاوي لـ"العرب اليوم" انهم كصناع للعمل لا ينظرون تماما لتلك المشاكل المتعلقة بالانتاج ، ولكنهم كفنانين كل ما يهمهم هو قيمة العمل ومدى تحقيقه للنجاح في الموسم السينمائي الذي عرض به، والعمل بالفعل حقق نجاح ودائما يعقب النجاح مجموعة من المشاكل من بعض الاشخاص الذين لا يحبون ان يروا غيرهم ناجحين ومتفوقين.

اما الناقد السينمائي محمد فاروق فقال لـ "العرب اليوم" بعيدًا عن الشاكل التي لاحقت الفيلم من رؤيتي للفيلم اتضح لي ان الكاتب هشام هلال له تفكير خارج الصندوق، زكذلك بالنسبة للاخراج والتصوير ومشاهد الاكشن والمطاردات تم تنفيذها بشكل جيد، وكان هناك توازن بين الاكشن والكوميديا.

ايضا من الاشياء التي اعجبت بها ان تكون النهاية مفتوحة وهي تمكن المشاهد من نسج النهاية كيفما يريد وكذلك تمكن صناع العمل من ان يكون له جزء ثاني.

الاغنية التي تم عرضها في الفيلم والتي لاحقت صناع العمل بالعديد من المشاكل، ارى انها تناسب الفيلم كثيرا وتم توظيفها بشكل سليم،

فيلم كازابلانكا تجربة رائعة جدا وتدل ان السينما فى مصر تتطور جدا وفى طريقها للعالمية .

والمعروف أن الفيلم كازبلانكا (Casablanca) قد صدر عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية، في مدينة الدار البيضاء، المغرب. الفيلم من إخراج مايكل كورتيز، ومن بطولة همفري بوغارت ممثلًا شخصية ريك بلين، وإنغريد بيرغمان ممثلة شخصية إيلسا لوند.

بيئة الحدث الدار البيضاء خلال الحرب العالمية الثانية بعد سقوط فرنسا بفترة ليست بعيدة، التاريخ ديسمبر 1941 (كما ذكر ريك بلين في الفيلم) حيث تدفق اللاجئون يقصدون الدار البيضاء فرارا من رحى الحرب الدائرة والتهديد المستمر من قبل النازية، وتعتبر الدار البيضاء نقطة الانطلاق إلى أسبانيا ومنها إلى أمريكا حيث تكون الحرية. ولكن لابد أن يحصل اللاجئون أولا على تأشيرة خروج باهظة الثمن قبل ركوب الطائرة التي سوف تقلهم إلى البلد المنشود. ويحصل اللاجئون على هذه التأشيرات إما بطريقة مشبوهة أو من السوق السوداء.

حصل فيلم كازبلانكا (Casablanca) على 3 جوائز أوسكار : جائزة أفضل فيلم في مهرجان الأوسكار — المنتج هارولد برنت والس، جائز أفضل مخرج في مهرجان الأوسكار - مايكل كورتيز

جائزة أفضل سيناريو في مهرجان الأوسكار - جوليوس أبشتاين، فيليب أبشتاين وهوارد كوتش.

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