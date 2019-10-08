"رايحين نسهر" كليب جديد لـ محمد رمضان خلال أيام

يستعد النجم محمد رمضان لطرح فيديو كليب جديد يحمل اسم "رايحين نسهر" خلال الأيام المقبلة عبرقناته على "يوتيوب" ونشر رمضان جزء من كلماتها على صفحته بانستجرام" وعلق قائلا: رايحين نسهرقريبا .

وتقول كلمات الأغنية: "صاحبي كلمني، وقالي انزلي، رايحين نسهر، روحنا قعدنا، قدام الكاس، قولتله بلاش، أنا مش بشرب، طلبت عصير، مطلعش عصير، يبقى أنا كدة بشرب، شايف عصافير، ودماغي بتعمل بم بم بم".

وطرح رمضان مؤخرا فيديو كليب "هما عايزينها فوضى" ومن إنتاج سينرجى، وتدور أحداثه حول الأوضاع فى مصر حالياً، والتى يعلن من خلاله الفنان محمد رمضان دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.

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